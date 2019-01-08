Beypazarı'nda Kar Güzelliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İlçe merkezinin yanı sıra bin 500 metre rakımlı Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yetişen sarıçam ve sedir ağaçları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.



Beypazarı'nın simgesi haline gelen tarihi konaklar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.



Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.



Kaplan, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntıya düşmemesi adına Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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