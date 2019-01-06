Beypazarı'nda Kar Yağışı

Beypazarı
ilçesinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe merkezinde etili olan kar yağışı nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, bazı vatandaşların arabalarıyla yolda kaldığı görüldü.
Belediye yetkilileri de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin seferber olduğunu ve ana arterler olmak üzere karla mücadele çalışmasının yapıldığını bildirdi.
Karla birlikte tarihi evlerde de güzel görüntüler oluşurken, birçok vatandaşın da evlerin fotoğrafını çektiği gözlemlendi.
Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu öğrenildi.
Ayrıca, Karayolları 43. Şube Şefliği yetkilileri, Kartalkaya
, Atyaylası ve Aynalıkaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olması ve zincir takmaları önerisinde bulunurken, ekiplerin bu bölgelerde karla mücadele ve kumlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi.