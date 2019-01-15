Beypazarı'nda Kar Yağışı
1 saat önce
- Köyden görüntüler Evlerden görüntüler İş makinesinin yol açma çalışması ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
- Köyden görüntüler
Evlerden görüntüler
İş makinesinin yol açma çalışması ANKARA - Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:48 Kaynak: AA
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