Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Kar Yağışı ve Sis

Beypazarı'nda Kar Yağışı ve Sis

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Beypazarı'nda Kar Yağışı ve Sis, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve sis, Beypazarı ilçesinin özellikle yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini artırıyor.

İlçeyi beyaza bürüyen kar ve sis dolayısıyla Bolu Kıbrıscık ile Beypazarı arasında ulaşımı sağlayan yolda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Bazı araçların ilerleyemediği için yolda kaldığı bölgede Karayolları ekiplerince kar temizleme çalışması yapıldı.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin 1650 rakımlı Burgaz, Kumocağı, Ahlatlık geçitlerinde tedbirli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:44 Kaynak: AA

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