Beypazarı'nda Kar Yağışı ve Sis

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve sis, Beypazarı ilçesinin özellikle yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini artırıyor.
İlçeyi beyaza bürüyen kar ve sis dolayısıyla Bolu
Kıbrıscık ile Beypazarı arasında ulaşımı sağlayan yolda sürücüler, zor anlar yaşadı.
Bazı araçların ilerleyemediği için yolda kaldığı bölgede Karayolları ekiplerince kar temizleme çalışması yapıldı.
Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin 1650 rakımlı Burgaz, Kumocağı, Ahlatlık geçitlerinde tedbirli olmalarını istedi.