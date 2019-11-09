Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Karaşar Mahallesi mezarlığı genişletildi
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Karaşar Mahallesi mezarlığı genişletildi

Beypazarı'nda Karaşar Mahallesi mezarlığı genişletildi

6 saat önce

Beypazarı'nın eski beldelerinden Karaşar Mahallesinde mezarlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildi.

Beypazarı'nda Karaşar Mahallesi mezarlığı genişletildi, System.String[]

Beypazarı'nın eski beldelerinden Karaşar Mahallesinde mezarlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletildi.

Karaşar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, yazılı açıklamasında, dernek aracılığıyla başlatılan çalışmalar kapsamında mahallenin mezarlığının etrafı tel çitle çevrildiğini, yeni mezar alanları oluşturularak mezarlığın genişletildiği kaydetti.

Kaytanbıyık, "Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'a, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına, Fen İşleri Daire Başkanlığına, Kent Estetiği Daire Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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