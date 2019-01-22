Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları

Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekiplerinin çetin geçen kış şartları dolayısıyla sürdürdüğü çalışmayla sorumluluk sahasındaki yaklaşık 750 kilometrelik kara yolunda ulaşıma kapalı alan bulunmuyor.

Ekipler özellikle, bin 650 rakımlı Ahlatlık ve Burgaz, bin 550 rakımlı Dinekköy yakınları ve Kartal, bin 270 rakımlı Atyaylası ile bin 180 rakımlı Meyitler, bin 210 rakımlı Aynalıkaya geçitlerinde çalışmalarını tamamladı.

Karayolları ekipleri, bölgede sürücülerin dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymalarını istedi.

Bu arada, olası ani kar yağışı dolayısıyla bakım evlerinde ekipler hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:24 Kaynak: AA

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