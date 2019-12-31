Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Beypazarı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmaya çalışan Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını Beypazarı - Bolu Kıbrıscık arasındaki bin 650 rakımlı bölgedeki Ahlatlık, Kumocağı ve Burgaz geçitlerinde yoğunlaştırdı.

Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Öte yandan, Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışma yaptığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Beypazarı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:46 Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
00:45 Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Son Dakika
00:44 Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, polis ve jandarma uygulama noktasını ziyaret etti - Son Dakika
00:44 Antalya Valisi Karaloğlu yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
00:43 Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]