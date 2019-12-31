Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmaya çalışan Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını Beypazarı - Bolu Kıbrıscık arasındaki bin 650 rakımlı bölgedeki Ahlatlık, Kumocağı ve Burgaz geçitlerinde yoğunlaştırdı.

Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Öte yandan, Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışma yaptığı bildirildi.