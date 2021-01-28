Beypazarı ilçesinde ekipler, kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dudaş, Nuhoca, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Köst, Doğanyurt ve diğer köylerin yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.
Bu arada kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.
Turistik ilçenin beyaza bürünmesiyle ortaya güzel görüntüler de çıktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika