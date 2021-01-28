Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu arada kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dudaş, Nuhoca, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Köst, Doğanyurt ve diğer köylerin yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

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