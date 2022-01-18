Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek için bakım evlerinde hazır bekliyor.
Güzergahlarda kardan dolayı kapalı yol bulunmazken, risk taşıyan, rakımı yüksek bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Beypazarı ile Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine ulaşım sağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Burgaz, Ahlaklı ve Kirazyanı geçitlerini kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA
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