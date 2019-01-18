Beypazarı'nda Karne Sevinci

Beypazarı ilçesinde yaklaşık 9 bin 300 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Beypazarı ilçesinde yaklaşık 9 bin 300 öğrenci, karne sevinci yaşadı.



Kemal Milaslı İlkokulu ve Halide Edip Adıvar Anaokulunda düzenlenen karne törenlerine Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da katıldı.



Kaymakam Aksoy, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere başarı dileyip tavsiyelerde bulundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun da özellikle bu yıl ilk defa karne alan miniklerin sevinçlerinin görülmeye değer olduğunu aktardı.

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