Beypazarı'nda kırsal kalkınma destekleri anlatıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde muhtarlar ve çiftçilere, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri tarafından, katılımcılara kırsal kalkınma ile ilgili bilgi aktarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal'ın da katıldığı toplantıda katılımcılara hibe destekleri konusunda bilgi verildi, soruları yanıtlandı.