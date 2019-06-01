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Beypazarı'nda kısa kısa

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram tatlıları, ev kadınlarının elinden çıkıyor.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayram tatlıları, ev kadınlarının elinden çıkıyor.
İlçede yaşayan ev kadınları bayram dolayısıyla bir araya gelerek, misafirlerine ikram edecekleri baklavaları hazırlıyor.

Müyesser Tanrıseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda evlerini ziyaret edecek misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yapmaya başladıklarını söyledi.

İlçedeki kadınlarla bir araya gelerek ortak bir çalışmada bulunduklarını ifade eden Tanrıseven, "Yufkalarımızı açmamızın ardından baklavalarımızı birlikte yaparız. Uzun zamandan beri bu geleneğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Tatlıcı Hasan Kasap ise bayrama hazır olduklarını, müşterilerden aldıkları bayram siparişlerini tamamladıklarını kaydetti.

Ramazan Bayramı mesajı

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, dostluğun, hoşgörünün, insan sevgisi ve paylaşımının daha çok anlam ifade ettiği, birlik ve beraberlik duygularının yoğunluk kazandığı Ramazan Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Güvenlik tedbirleri

Beypazarı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince tüm personelin görevi başında bulunacaklarını söyledi.

Önemli noktalara ekip yerleştirdiklerini ifade eden Yurtsever, "Emniyet güçlerimiz halka hizmet ve toplumun refah ve huzuru açısından görevi başında olacaklar." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:04 Kaynak: AA
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