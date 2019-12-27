Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor - Son Dakika

Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı devam ediyor.

Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor, System.String[]

Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı devam ediyor.

İlçe genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda havuç üretimi yapılırken, dönüm başına 9 tona kadar verim alınabiliyor.

İlçede yılda 3-4 kez hasat gerçekleştirilebiliyor.

Havuç üreticisi Mustafa Gündoğan, AA muhabirine, yetiştirdikleri havucu İstanbul'a gönderdiklerini söyledi.

İstanbul halinde havucun 1 ila 1,20 lira arasında satıldığını belirten Göndoğan, "Fiyat ve kalite olarak Beypazarı havucu İstanbul'da tercih edilen havuçtur. Konya olsun, Hatay olsun, bizim havucumuzu tutmaz." dedi.

Havuç yıkama ve paketleme işinde çalışan Yurdagül Hanım ise aile ekonomisine katkı sağlamak üzere çalıştığını anlatarak, "Çoluğumu çocuğumu havuç işinde çalışarak okuttum. Çalışmak çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Beypazarı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu DİSK'ten asgari ücret zammına 'Kanal İstanbul' vurgulu tepki İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:11 Kaptan Hüseyin Aygüneş Boğaz'daki kazayı değerlendirdi - Son Dakika
17:11 "Türkiye'nin Otomobili" (3) - Son Dakika
17:10 Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika
17:10 Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
17:05 Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:16:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]