Beypazarı'nda Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Beypazarı'nda Kitap Fuarı açıldı

6 saat önce

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, Kitap Fuarı açıldı.

Beypazarı'nda Kitap Fuarı açıldı, System.String[]

Beypazarı Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi" (BEYKAP) kapsamında, Kitap Fuarı açıldı.

Kaymakam Temel Ayca, Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışı öncesi yaptığı konuşmada, etkinliğin Beypazarı'na çok katkı sağlayacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Beypazarı'nda ilk defa gerçekleştirilen güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kaplan, konuşmasında herkese kitap okuması tavsiyesinde de bulundu.

19 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda 13 yayınevi yer alıyor.

Temel AYCA, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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