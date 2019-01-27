Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Kızak Şenliği

Beypazarı'nda Kızak Şenliği

1 saat önce

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda belediye tarafından organize edilen kızak şenliğinde, vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Beypazarı'nda Kızak Şenliği, System.String[]
Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda belediye tarafından organize edilen kızak şenliğinde, vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

İlçeye bağlı bin 650 rakımlı Karaşar Mahallesi'ndeki Kirazyanı Yaylası, kızak yapmak isteyenlerin buluşma noktası oldu. Karlı arazide gönüllerince eğlenen vatandaşlara Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kamil Özer de eşlik etti.

Kızak şenliğinde, çeşitli animasyon gösterileri yapıldı, atlarla kızaklar çekildi. Öte yandan, bazı vatandaşların da bot, naylon ve leğen gibi malzemelerle kaydı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Beypazarı'nın çeşitli güzelliklerinden birinin de Kirazyanı Yaylası olduğunu ifade eden Kaplan, "Buraya gelenler, şehir merkezinde göremeyeceği kadar kar görür. Bugün de doğanın bize verdiği muhteşem güzellikleri hep beraber burada yaşıyoruz." diye konuştu.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kamil Özer ise kış mevsiminin olmazsa olmazlarından birisinin kar ve kayak olduğunu belirterek, buruda herkesin gönüllerince eğlenme imkanı bulduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel
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