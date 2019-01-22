Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Kızak Şenliği Düzenlenecek

Beypazarı'nda Kızak Şenliği Düzenlenecek

53 dakika önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, geleneksel hale getirdikleri kızak şenliğini ve Karagöl doğa yürüyüşünü bu hafta sonu pazar günü düzenleyeceklerini bildirdi.

Beypazarı'nda Kızak Şenliği Düzenlenecek, System.String[]
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, geleneksel hale getirdikleri kızak şenliğini ve Karagöl doğa yürüyüşünü bu hafta sonu pazar günü düzenleyeceklerini bildirdi.

Başkan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak düzenledikleri Kirazyanı Kızak Şenliğini, 27 Ocak Pazar günü düzenleyeceklerini söyledi.

Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen şenlikte, çeşitli kategorilerde ödüllü yarışma düzenleyeceklerine değinen Başkan Kaplan, şunları kaydetti:

"10 yılı geçkin süredir belediye olarak Karaşar Mahallesi Kirazyanı bölgesinde kızak şenliği düzenliyoruz. Bu yıl da yine aynı yerde pazar günü kızak şenliğini düzenleyeceğiz. Ardından Karagöl çevresinde doğa yürüyüşünde bulunacağız. Kızak şenliği için tüm hazırlıkları tamamladık."

Kızak şenliği yapılacak alanın bin 650 rakımlı Kirazyanı bölgesi ve Kıbrıscık kara yolunun hemen yanı başında bulunduğunu kaydeden Kaplan, "Bu alana ulaşım çok kolay. Yolumuz asfalt. Düzenleyeceğimiz kızak şenliğine başta Ankaralılar olmak üzer tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Karagöl, Beypazarı, Güncel
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