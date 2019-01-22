Beypazarı'nda Kızak Şenliği Düzenlenecek

Beypazarı
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, geleneksel hale getirdikleri kızak şenliğini ve Karagöl
doğa yürüyüşünü bu hafta sonu pazar günü düzenleyeceklerini bildirdi.
Başkan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak düzenledikleri Kirazyanı Kızak Şenliğini, 27 Ocak Pazar günü düzenleyeceklerini söyledi.
Her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen şenlikte, çeşitli kategorilerde ödüllü yarışma düzenleyeceklerine değinen Başkan Kaplan, şunları kaydetti:
"10 yılı geçkin süredir belediye olarak Karaşar
Mahallesi Kirazyanı bölgesinde kızak şenliği düzenliyoruz. Bu yıl da yine aynı yerde pazar günü kızak şenliğini düzenleyeceğiz. Ardından Karagöl çevresinde doğa yürüyüşünde bulunacağız. Kızak şenliği için tüm hazırlıkları tamamladık."
Kızak şenliği yapılacak alanın bin 650 rakımlı Kirazyanı bölgesi ve Kıbrıscık kara yolunun hemen yanı başında bulunduğunu kaydeden Kaplan, "Bu alana ulaşım çok kolay. Yolumuz asfalt. Düzenleyeceğimiz kızak şenliğine başta Ankaralılar olmak üzer tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.