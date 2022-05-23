Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor

23.05.2022 21:08
Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kök boyama atölyelerinde renklendirilen yün ipler, çeşitli illere gönderiliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kök boyama atölyelerinde renklendirilen yün ipler, çeşitli illere gönderiliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, el sanatları ve dokuma kurslarının pek çok ilçeye örnek olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı yerinde gören birçok meslektaşım, ilçelerinde benzer faaliyetler başlattı. Dokuma kurslarının ip ihtiyacı için bize sipariş verdiler." dedi.

Atölyelerde bir yandan ilçenin ihtiyacını karşılamaya, bir yandan da aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Göbütoğlu, "Renklendirilerek kurutulan ipler, başta Ankara'nın çeşitli ilçeleri ile Bolu, Amasya, Çorum, Samsun, Artvin, Antalya ve Bartın'daki Halk Eğitim Merkezlerine gönderiliyor." diye konuştu.

Göbütoğlu, kursiyerlerin 2021-2022 sezonundaki el sanatları çalışmalarının yer alacağı sergiyi de yarın Suluhan Kervansarayı'nda açacaklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi Başkent'te tarihi eser kaçakçısına operasyon; 435 adet sikke ele geçirildi Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: AA

Halk Eğitim Merkezi, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement