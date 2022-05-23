Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'ndeki kök boyama atölyelerinde renklendirilen yün ipler, çeşitli illere gönderiliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, el sanatları ve dokuma kurslarının pek çok ilçeye örnek olduğunu belirterek, "Çalışmalarımızı yerinde gören birçok meslektaşım, ilçelerinde benzer faaliyetler başlattı. Dokuma kurslarının ip ihtiyacı için bize sipariş verdiler." dedi.

Atölyelerde bir yandan ilçenin ihtiyacını karşılamaya, bir yandan da aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Göbütoğlu, "Renklendirilerek kurutulan ipler, başta Ankara'nın çeşitli ilçeleri ile Bolu, Amasya, Çorum, Samsun, Artvin, Antalya ve Bartın'daki Halk Eğitim Merkezlerine gönderiliyor." diye konuştu.

Göbütoğlu, kursiyerlerin 2021-2022 sezonundaki el sanatları çalışmalarının yer alacağı sergiyi de yarın Suluhan Kervansarayı'nda açacaklarını aktardı.