Beypazarı'nda konaklar restore ediliyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde konakların restore edilmesi için çalışma başlatıldı.
Beytepe Mahallesi'nde bulunan Limoncuoğlu Konağı, Müftü Şakir Efendi Konağı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kültür Evi Müzesi ile karşısında bulunan Eydirlerin Evi restore edilecek.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, tarihi eserlere sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, "Restore çalışmaları aslına uygun sürdürülüyor. Böylece bu eserlerimizin, konaklarımızın ömrünü uzatmış oluyoruz." dedi.
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- Kaynak: AA
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