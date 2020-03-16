Beypazarı'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçedeki tüm resmi kurumların hafta sonu koronavirüse karşı dezenfekte edildiğini belirtti.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı oluşturdukları ekiplerin cumartesi ve pazar günü yoğun bir çalışmayla resmi kurum binalarının tamamını dezenfekte ettiğini ifade etti.

Kaplan, şöyle dedi:

"Engelli çalışanlarımız idari izinli sayılıyor. Bu anlamda alınan tedbir ve kararları aynen uyguluyoruz. Bizden ilaçlama ya da dezenfekte çalışması isteyen yerlere ekipler giderek dezenfekte çalışmasında bulunuyor. Ekiplerimiz, tüm öğrenci servisleri başta olmak üzere şehir içi dolmuşçuluk yapan minibüslerle birlikte, çöp konteynerlerini ilaçladılar. İlaçlanmayan yer bırakmadılar. Koronavirüs önlemlerini sürdürüyoruz. İlçede planladığımız tüm etkinlikleri de iptal ettik."