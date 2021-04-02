Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

İşletmeleri kontrol eden ekipler, sosyal mesafe kuralları ile maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak