Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vaka sayının artış gösterdiği ilçede, Hanlarönü Meydanı'nda vatandaşların ateşini ölçtü.
İşletmeleri kontrol eden ekipler, sosyal mesafe kuralları ile maske takılması konusunda uyarıda bulundu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.
Öte yandan ilçede pazar günleri kurulan pazar, cuma günü kurulmaya başladı.
Kaynak: AA
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