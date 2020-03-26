Beypazarı'nda koronavirüsün son bulması için dualar edildi - Son Dakika

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Beypazarı'nda koronavirüsün son bulması için dualar edildi
6 saat önce
Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla cami hoparlörlerinden dualar edildi.
Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla cami hoparlörlerinden dualar edildi.
Dualara, vatandaşlar da eşlik etti.
Kurşunlu Cami Müezzini Tayyar Özdemir, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemiz ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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