Beypazarı'nda Kovi-19 tedbirleri - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarlarında esnaf ve vatadandaşa maske ile eldiven dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerde bulundu.

Ekipler, denetimlerde ateşlerini ölçtüğü esnaf ve vatandaşa, maske ve eldiven de dağıttı.

Pazar girişlerine kurulan mobil dezenfekte üniteleri de ilçede hizmet vermeye başladı.