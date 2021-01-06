Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları çalışma kapsamında Beypazarı Adliyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık ocakları ile bazı önemli alanları dezenfekte etti. İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret, çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür etti. Başkan Kaplan, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde başladıkları çalışmada, çok sayıda iş yeri ve kurum binalarının dezenfekte edildiğini söyledi.

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