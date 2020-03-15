Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı önlemler alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı önlemler alınıyor - Son Dakika

Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı önlemler alınıyor

7 saat önce

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki kamu binalarını dezenfekte ediyor.

Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı önlemler alınıyor, System.String[]

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki kamu binalarını dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonu olması dolayısıyla başta Beypazarı Adliyesi olmak üzere bir çok kamu kurum binasının dezenfekte edildiği belirtildi.

Sokaklardaki çöp konteynerlerinde de ilaçlama yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilçe genelinde çok sayıda ibadethanede dezenfekte çalışması yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, ilçedeki toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi.

Öte yandan, Beypazarı, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde yapılması planlanan bazı etkinlikler de önlemler kapsamında iptal edildi.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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