Beypazarı'nda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, çarşamba pazarında denetimlerde bulunarak, vatandaşlar ve pazarcı esnafında HES sorgusu gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kişinin kimlik ve HES sorgulamasını yaptı.
Ekipler, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmelerini isterken, maskelerin mutlaka burun üzerinde olmasını gerektiğini hatırlattı.
- Kaynak: AA
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