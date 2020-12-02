Beypazarı'nda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Ekipler, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmelerini isterken, maskelerin mutlaka burun üzerinde olmasını gerektiğini hatırlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kişinin kimlik ve HES sorgulamasını yaptı.

Ekipler, çarşamba pazarında denetimlerde bulunarak, vatandaşlar ve pazarcı esnafında HES sorgusu gerçekleştirdi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi