Beypazarı'nda Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini çok ciddiye aldıklarını belirtti.

İlçede Kovid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin ev izolasyonlarında kurallara uyup uymadıkları sıkı takibe alındı.

Kaymakam Ayca, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde oluşturulan 79 ekiple etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

İlçede maske ve sosyal mesafe denetimlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Ayca, şunları kaydetti:

"Mahalle denetim ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirmeler sağlandı. Bu anlamda denetimleri çok ciddiye alıyoruz."