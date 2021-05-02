Beypazarı'nda Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Beypazarı'nda Kovid-19 denetimleri

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçenin değişik noktaları ve Hanlarönü meydanında denetimlerini artırdı, sürücülerin ve yayaların belgelerini kontrol etti. Kısıtlamadan muaf tutulan esnaflara da sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunan ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, ekiplerin belirli saatlerde denetimlerini sürdüreceklerini, izin belgesi, evrakı bulunmayanlara yasal işlemin uygulanacağını söyledi.

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