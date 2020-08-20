Beypazarı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında 78 denetim ekibi oluşturuldu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hastaları takip etmek için 78 denetim ekibi oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede vaka sayısının artması üzerine ilçe merkezinde ve mahallelerdeki pozitif vakaları takip etmek amacıyla 5'er kişiden oluşan denetim ekipleri kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Temel Ayca, denetim ekiplerinde emniyet mensubu, jandarma, muhtar, imam ve öğretmenlerin bulunacağını ifade etti.

Oluşturulan ekiplerin vaka sayılarının bulunduğu alanlarda, mahallelerde, evlerde hastaları takip edip raporlayacağını belirten Ayca, "Olayı çok ciddi bir şekilde ele aldık. Komisyonlar test sonuçları pozitif çıkan hastaları takip edecekler. Bunun dışında İlçe Sağlık Müdürlüğü de gerek ilçe merkezinde gerek mahallelerde denetimlerini ve takiplerini sıkı bir şekilde yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.