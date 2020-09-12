Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde karantina tedbirlerine uymayanların KYK yurtlarında kalacakları bildirildi.

Beypazarı Kaymakamlığı İlçe Sağlık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara ve ilçelerinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısının artması üzerine ilçede denetim ekipleri kuruldu.

Bu kapsamda izolasyon kararı verilmiş kişilerin yapılan kontrollerinde tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilenler, Gölbaşı ilçesinde bulunan KYK yurtlarına gönderilecek.