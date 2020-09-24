Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Belediye ekipleri tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ertuğrul Dönmez Polis Merkezi Amirliğinde dezenfekte çalışması yaptı.
Emniyet Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Fıçıcı, dezenfekte çalışmasında bulunan belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik işleri müdürlüğü görevlilerinin ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüttüğü, resmi kurumların ve okulların sürekli kontrol edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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