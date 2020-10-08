Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Temel Ayca başkanlığındaki heyet, ilçede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kaymakam Temel Ayca, denetimleri aralıksız olarak sürdüreceklerini söyledi.

İlçe genelinde de vaka sayısının düştüğüne işaret eden Kaymakam Temel Ayca, bunda da denetimlerin etkisinin çok olduğunu kaydetti.

Kaymakam Temel Ayca, şu ifadelere yer verdi:

"Tam 79 adet ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, evlerinde karantina sürecini geçirmeye çalışanları, saat belirtmeksizin kontrol ediyorlar ve etmeyi de sürdürüyorlar. Son haftalarda ilçe genelinde vaka sayısı giderek düştü. Bu düşüşte denetimlerin önemi çok oldu. Kontrol önemli. Bu gün de görüldüğü gibi, sayın belediye başkan vekilimiz Osman Karadede ve diğer kurum amirlerinin katılımlarıyla denetimlerde bulunduk. Bu denetimleri sürdüreceğiz."

Belediye Başkan Vekili Osman Karadede, denetimleri sürdürdüklerini ve bu gün akşama kadar, zabıta müdürlüğü ekiplerini denetimlerini sürdüreceğini söyledi.