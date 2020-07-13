Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Belediye Zabıta, İlçe Tarım ve Orman, İlçe Sağlık, İlçe Emniyet müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle ilgili denetimlerde bulundu.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda kahvehane, restoran, berber, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler yaptı.

İşletmelerde maske, hijyen ve oturma mesafeleri başta olmak üzere ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, ürün gramajları, fiyatları ve genel temizlik denetimleri gerçekleştirildi.

Salgın tedbirlerine uyulması ve sosyal mesafenin korunmasını istenen kontrollerde, kurallara uymayan iş yerlerinin sorumluları uyarıldı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.