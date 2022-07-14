Beypazarı'nda köylere yangın söndürme su tankı - Son Dakika
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Beypazarı'nda köylere yangın söndürme su tankı

14.07.2022 18:10
Beypazarı'nda köylere yangın söndürme su tankı

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda köye yangın söndürme tankı verdiğini söyledi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda köye yangın söndürme tankı verdiğini söyledi.

Köksal, yaptıkları çalışmayla orman köyleri başta olmak üzere çok sayıda köye, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme tankı verilmesini sağladıklarını söyledi.

Bu tankların çok işe yaradığını belirten Köksal, "Traktör kuyruk miline bağlanarak çalışıyor ve su basıyor. Olası bir yangın anında öncü olarak kullanacağız. Bu durum orman köylerinde daha çok önem arzetmektedir." dedi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda köylere yangın söndürme su tankı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda köylere yangın söndürme su tankı - Son Dakika
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