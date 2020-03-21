Beypazarı'nda koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Beypazarı'nda koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriya Aydın'a ait ağıldan 21 koyunu çaldıkları öne sürülen İ.E. ve A.Ö'yü yakaladı.
Bulunan 21 koyun, sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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