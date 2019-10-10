Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda kumar operasyonu
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Beypazarı'nda kumar operasyonu

1 saat önce

Beypazarı ilçesindeki kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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Beypazarı ilçesindeki kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kumar oynatan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 4 iş yerine para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, yaptığı açıklamada, ilçede tek bir kumarhane bırakmayacaklarını kaydetti.

İdari para cezası uygulanan iş yerlerinin, aynı olayın tekrarı halinde süresiz kapatılacağına dikkati çeken Yurtsever, kapalı mekanlarda sigara yasağına yönelik denetimlerin de devam edeceğini bildirdi.

Beypazarı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:18 Kaynak: AA
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