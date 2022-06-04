Beypazarı'nda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

04.06.2022 11:57
Beypazarı'nda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beypazarı Temsilciliği ve paydaşları tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beypazarı Temsilciliği ve paydaşları tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve ortaokullar ile liseler arasında yapılan yarışmaya, ramazan ayında düzenlenen ön elemeyi geçenler katıldı.

Yapılan yarışma sonucunda ortaokullar arasında Şehit Mehmet Çiftci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatih Günesen birinci, Akşemseddin Ortaokulu öğrencisi Enes Çakır ikinci, Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencisi Ahmet Demir Birim de üçüncü oldu.

Liseler arasında ise Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beytullah Saraç birinci, Şehit Hacı Kazım Ozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bedirhan Dönmez ikinci, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Abdullah Çiftci de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verildiği yarışmaya Kaymakam Oktay Erdoğan, Kaymakam Refiki Esman Atasever, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacı Mustafaoğlu ve Beypazarı İlçe temsilcisi Serkan Acıerik ile davetliler katıldı.

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Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğrendiler Gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim öğrendiler
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

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