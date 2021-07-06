Beypazarı'nda Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim sürüyor - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde yaz dönemi Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı, camiler çocuk sesiyle şenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar ile yaz Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı.

Beypazarı Müftülüğü Şube Müdürü Davut Karakaya, bu yıl ilk defa Halk Eğitim Merkezinde de sınıfların açıldığını belirterek, "Bu yıl çok talep oldu. Bu nedenle kalabalık mahallelere yakın olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü merkez binasında 3 sınıf açıldı. Burada çocuklar 2 grup halinde Kur'an öğrenecek. Camilerimizde de din görevlilerimiz konuya oldukça hassasiyet gösteriyor." dedi.

Karakaya, 5 Temmuz'da başlayan eğitimlerin 20 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.