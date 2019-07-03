Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak
50 dakika önce
Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.
Beypazarı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:35 Kaynak: AA
'nda kurban bağış masası kurulacak.
Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kampanya kapsamında vatandaşların bağışlarını kolaylaştırmak üzere ilçede 2 ayrı bölgede kurban bağış masası kurulacağı kaydedildi.
CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!
Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı
Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama