Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak
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Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak

50 dakika önce

Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.

Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak, System.String[]
Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak.
Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kampanya kapsamında vatandaşların bağışlarını kolaylaştırmak üzere ilçede 2 ayrı bölgede kurban bağış masası kurulacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:35 Kaynak: AA
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