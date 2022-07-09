Kurban Bayramı namazı dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, vatandaşlar camileri doldurdu.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kurban Bayramı dolayısıyla vaazını Fatih Camisi'nde yaptı.
Namazın ardından cami içinde bayramlaşma gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika
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