Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı - Son Dakika
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Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı

04.06.2022 17:13
Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı

Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Beypazarı ilçesinde okulların çevresinde gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Beypazarı ilçesinde okulların çevresinde gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci, ilçede sınav yapılacak okulların yol güzergahı ile çevrelerinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Sınav yapılacak okul çevrelerinde sürücülere gereksiz yere klakson çalmamaları ve gürültü yapmamaları uyarısında bulunan Demirci, ilçe genelinde sınava 3 okulda 650 öğrencinin gireceğini kaydetti.

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Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri Bağlar Belediyesinden LGS önlemleri
Kaynak: AA

Metin Demirci, Beypazarı, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda LGS sınavı öncesi gerekli önlemler alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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