Beypazarı'nda lise öğrencilerinden "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'nda lise öğrencilerinden "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı"

27.05.2022 16:14
Beypazarı'nda lise öğrencilerinden "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı"

Beypazarı Fatih mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Hasan Ali ve Enes Güzey kardeşler, "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" geliştirdi.

Beypazarı Fatih mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Hasan Ali ve Enes Güzey kardeşler, "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" geliştirdi.

İkiz kardeşler, cihazı okul harçlıklarından biriktirdikleri 300 lira ile yapmayı başardı.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, tüm öğrencileri desteklediklerini söyledi.

Okul atölyelerinde çalışan öğrencilere her zaman maddi ve manevi destek verildiğini dile getiren Caner, "Öğrencilerimize bundan sonra da yapacakları her türlü çalışmada yardımcı olacağız. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamın diliyorum." dedi.

Kimya öğretmeni Betül Uysal da öğrencilerinin yaptıkları çalışma ile gururlandıklarını belirterek, "Cihazı okul laboratuvarına cüzi bir rakam karşılığında teslim etmeleri, takdire şayandır. Cihazı laboratuvarda kullanmaya başladık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Aydın'da öğrenciler 'Glütensiz yemek Yarışması'nda' hünerlerini sergiledi Aydın'da öğrenciler 'Glütensiz yemek Yarışması'nda' hünerlerini sergiledi Kahramankazan'da çocuklara ekoloji eğitimi verildi Kahramankazan'da çocuklara ekoloji eğitimi verildi
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda lise öğrencilerinden 'Isıtıcılı manyetik karıştırıcı' - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda lise öğrencilerinden "Isıtıcılı manyetik karıştırıcı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement