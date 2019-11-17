Beypazarı'nda mahalle gelenekleri yaşatılıyor

Beypazarı ilçesinde gelenek ve görenekler yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

İlçe merkezine 12 kilometre mesafedeki Çantırlı Mahallesi'nde vatandaşlar geleneksel oyunları yaşatmaya çalışıyor.

Köy konağında toplanan her yaş grubundan insanlar, yedikleri yemeğin ardından geleneksel kantar oyunu oynuyor.

İki kişinin tuttuğu sopaya bağlanan iple tartılma üzerine kurulu oyunda, zemindeki mindere düşenlere çeşitli cezalar veriliyor.

Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız, atalarından öğrendikleri "Kantar", "Bana kim vurdu" gibi oyunları köy konağında oynayarak, eğlenceli bir akşam geçirdiklerini, bu oyunları çocukların öğrenmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Köy konağının yeterli olmadığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yetkililerden ricamız, köy konağımıza ilave ya da yeni bir köy konağı yapılmasıdır. Kış döneminde 5 ay bu etkinliğimizi sürdürüyoruz. Elimizdeki imkanlarla dar mekanlarda etkinliğimizi, kaynaşmamızı sürdürüyoruz. Bu oyunları gelecek kuşaklara aktarmada da kararlıyız."