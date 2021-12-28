Beypazarı'nda marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki zincir marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik etiketleri kontrol etti.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, vatandaşların fahiş fiyatları "Haksız Fiyat Mobil Uygulaması" ile "Alo 175 Tüketici Hakları"na ihbar edebileceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da zabıta ekiplerinin temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere ürünlerin fiyatlarıyla ilgili denetimde bulunduklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşların çıkarlarını korumak olduğunu anlatan Kaplan, "Stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar uygulanacak ve uygulanmaya da devam edilecek. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimler aralıksız devam edecektir." dedi.