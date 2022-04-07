Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi

07.04.2022 18:08
Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği masa tenisi masaları 22 okula dağıtıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği masa tenisi masaları 22 okula dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma kapsamında, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde hazırlanan masa tenisi masaları okulda düzenlenen programda 22 okul idarecisine teslim edildi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, ürünlerin ilçedeki meslek lisesinde yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu eğitim kurumumuz güzel şeyler yapıyor. Biz de onların yaptığı bu başarılı çalışmalarla hep gurur duyuyoruz. Bugün de yine okulumuz tarafından yapılan 22 masa tenisi masasını tüm okullara dağıtacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz de yaptıkları aktivitelerle birçok öğrenciyi çeşitli alanlara yönlendirdiklerini belirtti.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve okul müdürleri katıldı.

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Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi - Son Dakika


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