Beypazarı'nda mevsimlik tarım işçileri için su deposu kuruldu - Son Dakika

Beypazarı'nda mevsimlik tarım işçileri için su deposu kuruldu
Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerinin geçici ikamet bölgelerine su depoları yerleştirdi.
Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçilerinin geçici ikamet bölgelerine su depoları yerleştirdi.
Tacettin, Tahirler, Dibecik ve Akçakavak mahallelerinde işçilerin çadır kurduğu alanlara Ankara Valiliğinin desteğiyle 10'ar tonluk 12 adet plastik su tankı yerleştirildi.
Depoların her gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından doldurulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:53 Kaynak: AA
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