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Beypazarı'nda mezuniyet sevinci

1 saat önce

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, 23. Dönem mezunlarını verdi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, 23. Dönem mezunlarını verdi.
İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Turist Rehberliği, Turizm Otel İşletmeciliği, Moda Tasarımı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi bölümlerinden mezun olan 300 öğrenciye diplomaları verildi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın, yaptığı konuşmada kökü 1930'lara dayanan, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan AÜ'nün geleneklerine sahip, yeniliklere ve teknolojiye açık güçlü bir üniversite olduğunu söyledi.
Beypazarı M.Y.O Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ise, öğrencilerin başarılarını gördüğümde çok gururlandığını belirterek, "Yeni beyinleri ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyum. Gerçekten onları çok seviyorum ve hepsi de evladım gibi. Kendilerini de hiçbir zaman unutmayacağımızı belirtiyorum. Mezuniyetleri hayırlı olsun." dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler, mezuniyet sevincini keplerini havaya atarak kutladı.
Beypazarı'nda mezuniyet sevinci
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Güncel
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