Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Minik Kalpler Üşümesin' kampanyası - Son Dakika

Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Beypazarı'nda

Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kursiyerlerin ördüğü şapka, bere ve boyunluklar okullardaki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek ve onların soğuk günlerde okullarına üşümeden gelmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Şapka, bere ve boyunluklar daha çok düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda dağıtıldı.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:28 Kaynak: AA
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