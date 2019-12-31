Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Minik Kalpler Üşümesin' kampanyası - Son Dakika

Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kursiyerlerin ördüğü şapka, bere ve boyunluklar okullardaki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek ve onların soğuk günlerde okullarına üşümeden gelmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Şapka, bere ve boyunluklar daha çok düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda dağıtıldı.

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Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları

Beypazarı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmaya çalışan Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını Beypazarı - Bolu Kıbrıscık arasındaki bin 650 rakımlı bölgedeki Ahlatlık, Kumocağı ve Burgaz geçitlerinde yoğunlaştırdı.

Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Öte yandan, Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışma yaptığı bildirildi.

Beypazarı'nda Minik Kalpler Üşümesin kampanyası

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:29 Kaynak: AA
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