Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı

6 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından Ayaş ilçesinde öğrencilere yönelik model uçak kursu açıldı.

Beypazarı'nda model uçak kursu açıldı, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından Ayaş ilçesinde öğrencilere yönelik model uçak kursu açıldı.

THK Beypazarı Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THK ve Ayaş Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Sadullahpaşa Ortaokulunda öğrencilere yönelik model uçak kursu başlatıldı.

Şube Sekreteri Mimar Uslu, model uçak kursunun ilkini Sadullahpaşa Ortaokulunda açtıklarını ve bundan böyle Halk Eğitim Merkezi ile kursu diğer okullarda da açmayı planladıklarını kaydetti.

Kursa 32 öğrencinin katıldığını belirten Uslu, "Bu kursumuz model uçak başlangıç kursu, ardından tekamül kursu verilecek. Bu kurslarda çocuklara, öğrencilere el becerileri kazandırmaya ve öz güvenlerini de artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu, Beypazarı, Ayaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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