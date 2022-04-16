Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi

16.04.2022 12:42
Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi

Beypazarı ilçesinde muhtar ve oda başkanlarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde muhtar ve oda başkanlarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

Ankara Muhtarlar Federasyonu ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, ilçedeki tüm oda başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, iftar programının kaynaşmaya vesile olduğunu belirterek, "Buradan çıkan sonuç önemlidir. Hepimiz Beypazarı için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

İftar sonrası ilçeyle ilgili sorunlar ele alındı.

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Beypazarı, Muhtar, Ankara, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda muhtar ve oda başkanları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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